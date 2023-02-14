МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Ключевой отчет правительства США, указавший на ускорение месячного роста потребительских цен в январе при продолжающемся замедлении годового роста цен соответствует ожиданиям Федеральной резервной системы, сказал во вторник президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин, передает Reuters.

"Он почти совпал с ожиданиями, — отметил Баркин. — Инфляция нормализуется, но замедляется медленно".

"Думаю, что мы будем наблюдать гораздо больше инерции, гораздо больше устойчивости инфляции, чем, возможно, нам хотелось бы", — добавил он в интервью Bloomberg TV.

Ожидается, что центральный банк США поднимет ключевую ставку еще как минимум дважды, до диапазона 5,0%-5,25%. Финансовые рынки оценивают примерно в 50% вероятность того, что летом ставка будет повышена еще на 25 базисных пунктов.

Текущий целевой диапазон ключевой ставки ФРС составляет 4,50%-4,75%.