МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются после того, как Белый дом объявил о реализации части стратегических резервов США, одобренной ранее конгрессом. Как сообщает Reuters, это решение несколько ослабило опасения относительно предложения.

Около 16.17 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,22 доллара, или 1,4%, по 85,39 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI упали в цене на 1,32 доллара, или 1,7%, до 78,82 доллара за баррель.

Ранее во вторник котировки обоих сортов падали более чем на 2 доллара, однако они замедлили снижение после выхода данных, указавших на замедление годовой инфляции в США до минимума с конца 2021 года. Снижение темпов инфляции повышает вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться менее агрессивного подхода в повышении процентных ставок.

"Финансовые рынки по-прежнему анализируют данные по инфляции в США. Ожидания относительно дальнейшей траектории процентных ставок постоянно меняются, что влияет на котировки таких активов, как нефть", — отметил Джованни Стауново, аналитик UBS.

"Нефть вернула часть утраченных ранее позиций на фоне роста фондовых индексов США", — добавил он.

Цены находятся под давлением, поскольку Минэнерго США в понедельник объявило о реализации 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов США, после чего резервы могут опуститься до минимума с 1983 года.

Ранее в Минэнерго говорили о возможной отмене реализации стратегических резервов нефти в 2023 финансовом году после того, как в 2022 году были проданы рекордные 180 млн баррелей. Однако подобное решение потребовало бы одобрения конгресса.

Опасения относительно предложения также ослабли на фоне прогнозов Управления энергетической информации (EIA), предполагающих рекордно высокую добычу в марте на крупнейших сланцевых месторождениях США.