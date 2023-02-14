МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись во вторник разнонаправленно, а британский — в ходе торгов обновил рекордное значение, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня французский CAC 40 вырос на 0,07%, до 7 213,81 пункта, немецкий DAX снизился на 0,11%, до 15 380,56 пункта.

Британский индекс FTSE 100 по итогам вторника увеличился на 0,08% — до 7 953,85 пункта. В ходе торгов показатель достигал 7 996,35 пункта, что является новым историческим максимумом для индекса.

"Индекс (FTSE 100 – ред.) продолжает привлекать инвестиционный интерес благодаря тому, что банки и энергетические компании, с которыми он связан, по-прежнему видят выгоду в повышении ставок регуляторов и восстановлении экономики Китая", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела рынков Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

В среду трейдеры будут оценивать данные о потребительских ценах в Великобритании. Аналитики считают, что годовая инфляция в стране по итогам января замедлилась до 10,3% с 10,5% месяцем ранее.