МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром снижается, следует из данных торгов. При этом доллар укрепляется после выхода данных о более слабом, чем ожидалось, замедлении инфляции в США. Доллар дорожает к евро на данных о слабом замедлении инфляции в США

По состоянию на 7.46 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,58% — до 4,0648 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,1%, до 8 946,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,19%, до 2 408 долларов, цинка — на 0,48%, до 3 082,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 103,44 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

Инфляция в США оказалась выше прогнозов: по итогам января она замедлилась лишь до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%.

Такая статистика поддержала ожидания того, что Федеральная резервная система США сохранит высокие ставки на более долгий срок. Это оказало поддержку американской валюте, что негативно отражается на стоимости сырьевых товаров.