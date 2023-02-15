МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары снизились в среду на фоне усиления вероятности более агрессивного повышения процентных ставок в США. Вместе с тем перспектива дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Австралии немного поддержала австралийскую валюту, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась по 0,6949, отступив от максимума вторника 0,7030. Поддержка пары находится на 0,6950, а сопротивление — на 0,6905.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась до 0,6310 от максимума предыдущей сессии 0,6389. Ее сильная поддержка расположена на 0,6270.

Обе пары снизились после выхода данных, показавших, что инфляция в США замедляется не так существенно, как ожидалось, и сигналов руководителей ФРС о необходимости дальнейшего ужесточения политики.

В то же время управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу сказал, что процентные ставки придется повышать, чтобы охладить спрос и замедлить инфляцию до желательного темпа.

После сигналов РБА о склонности к более жесткой политике участники рынка учитывают в котировках еще несколько повышений ключевой ставки от текущего уровня 3,35% и повысили прогноз ее пика до 4,20% с 3,60% месяц назад.

Подобного мнения придерживаются и аналитики.

"Теперь мы ожидаем, что на каждом из следующих трех заседаниях РБА будет повышать ставку на 25 базисных пунктов и последний раз повысит ее еще на 25 базисных пунктов, до 4,35%, в августе", сказал старший аналитик TD Securities Прашант Нюнаха.

Предыдущий прогноз компании предполагал достижение ставкой пика на уровне 3,85%.

В крупнейших банках Австралии (Commonwealth Bank, Westpac и ANZ) ожидают, что ставка достигнет пика на уровне 3,85%, а аналитики National Australia Bank повысили прогноз до 4,10%.

В результате доходность 10-летних облигаций Австралии с начала февраля выросла на 37 базисных пунктов, до 3,76%.

Участники рынка предполагают, что Резервный банк Новой Зеландии тоже продолжит ужесточать политику, хотя и менее агрессивно, чем ожидалось раньше.

Проведенный на этой неделе центральным банком опрос показал, что инфляционные ожидания на три года вперед снизились до 3,3% с 3,6% при том, что установленный банком целевой диапазон составляет 1%-3%.

"Этот результат должен успокоить руководителей РБНЗ" и позволить им в меньшей степени учитывать повышательные риски для инфляции", — сказал старший экономист Westpac Сатиш Рэнчход.

"Похоже, необходимый для сдерживания инфляции размер повышения ставок не должен быть таким большим, как ожидал центральный банк, — добавил он. — На следующем заседании мы ожидаем повышения на 50 базисных пунктов".