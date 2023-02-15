СТАМБУЛ, 15 фев — ПРАЙМ. Стамбульская фондовая биржа (Borsa Istanbul) возобновила работу в среду после недельного перерыва, вызванного землетрясениями, сообщил источник на бирже РИА Новости. Богатая Европа не поможет Турции в беде, и вот почему

"Работа биржи возобновлена", — сообщил собеседник агентства.

Согласно данным на сайте биржи, торги открылись ростом основного индекса BIST100 на 5,86% по состоянию на 10.15 мск.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 35 тысяч человек, пострадали более 105 тысяч.

Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.