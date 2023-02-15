МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", снижаются на 3% на фоне новостей о возможном внесении банка в новый пакет санкций Евросоюза, следует из данных торгов Московской биржи. Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 30 января

К 10.19 мск расписки снижаются на 3,16%, до 2620 рублей, а максимально уже снижались до 2599 рублей.

До сих пор избегавший санкций "Тинькофф банк" все же может попасть под них. Как написал в среду Блумберг, банк значится в черновом варианте проекта санкций ЕС, который готовит Еврокомиссия. В списке также Росбанк, Альфа-банк и государственный Фонд национального благосостояния, которые уже под санкциями США.