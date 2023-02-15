МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду снижаются. Как сообщает Reuters, опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API) указали на значительный рост коммерческих запасов нефти в США. Кроме того, ожидания дальнейшего повышения процентных ставок усилили опасения по поводу ослабления спроса на нефть и возможной рецессии.

Около 07.29 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,08 доллара, или 1,3%, по 84,48 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 1,14 доллара, или 1,4%, до 77,93 доллара за баррель.

API во вторник сообщил об увеличении коммерческих запасов нефти в США на неделе 4-10 февраля на 10,5 млн баррелей, согласно источникам.

Это значительно выше прогноза аналитиков, опрошенных Reuters. Они ожидают, что запасы выросли на 1,2 млн баррелей. Сильное увеличение запасов может указывать на падение спроса на топливо.

Запасы бензина увеличились на 846 000 баррелей, согласно данным API, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн баррелей.

"Данные API оказали давление на нефтяной рынок, так как запасы нефти могли вырасти по итогам восьмой недели подряд… Вялый спрос на американском рынке продолжит довлеть над ценами в ближайшей перспективе", — отметили аналитики Haitong Futures.

Еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будет опубликован в среду, в 15.30 по Гринвичу.

Между тем один из представителей Федеральной резервной системы (ФРС) во вторник заявил, что центральному банку необходимо продолжать постепенно повышать процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. Опубликованные во вторник данные указали на то, что инфляция в США остается высокой.

"Мы теперь полагаем, что ФРС продолжит ужесточать политику во 2-м квартале и поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседаниях в мае и июне помимо уже ожидаемого повышения ставки в марте", — говорят аналитики ANZ.

Котировки находятся под давлением также после того, как Минэнерго США объявило о реализации 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов, объем которых и без того находится на почти 40-летнем минимума.

Крупнейшие государственные НПЗ Китая, как сообщается, возобновили закупки российской нефти, торгующейся с дисконтом. Между тем японские НПЗ могут также импортировать нефть из РФ в случае необходимости, что может привести к сокращению спроса на нефть из других стран.

Некоторую поддержку ценам оказал опубликованный во вторник ежемесячный отчет ОПЕК, в котором картель впервые за несколько месяцев повысил прогноз роста мирового спроса на нефть. Кроме того, в ОПЕК понизили оценки производства нефти в странах вне картеля, что может говорить о более ограниченном предложении.

Мировой спрос на нефть в этом году может вырасти на 2,32 млн баррелей в день, или 2,3%, говорится в отчете ОПЕК. Прогноз был повышен на 100 000 баррелей в день.