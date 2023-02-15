МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Котировки природного газа на NYMEX во вторник подскочили до недельного максимума, сообщило агентство Reuters. Поддержку ценам оказал рост экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США после частичного возобновления работы СПГ-терминала Freeport в Техасе.

Среди других позитивных факторов — сокращение добычи газа в США в этом месяце и прогнозы более холодной, чем ожидалось, погоды на следующей неделе.

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX во вторник закрылись повышением на 16,2 цента, или 6,7%, по 2,567 доллара за млн БТЕ. Это самый высокий уровень закрытия с 7 февраля. В понедельник контракты были в одном центе от закрытия на 25-месячном минимуме, установленном 8 февраля.

Объем поставок трубопроводного газа на американские СПГ-терминалы во вторник, вероятно, достиг 13,5 млрд кубических футов в день, максимума с марта 2022 года, согласно данным Refinitiv. Рост поставок связан с тем, что терминал Freeport готовится к возобновлению работы после 8-месячного простоя.

Терминал Freeport во вторник может принять 0,7 млрд кубических футов трубопроводного газа против 0,5 млрд кубических футов в понедельник.

В понедельник Freeport попросила федеральных регуляторов разрешить ей приступить к первой фазе плана по возобновлению работы. В ходе первой фазы работа линий по сжижению газа будет возобновлена в полном объеме. Также предполагается возобновить работу двух хранилищ и одной погрузочной платформы.

Тем не менее регуляторы и аналитики полагают, что работа терминала будет возобновлена в полном объеме не раньше середины марта.

По данным Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в феврале сократилась до 97,0 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. Сокращение добычи связано с сильными морозами, которые привели к замерзанию добывающих скважин на ряде месторождений.

Между тем на следующей неделе прогнозируется холодная погода, и в Refinitiv ожидают, что спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может подняться до 123,2 млрд кубических футов в день против 118,3 млрд кубических футов в день на этой неделе.