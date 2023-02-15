МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100, ориентированный на экспортные компании, в среду снижается, передает Reuters. Акции Barclays понесли потери после того, как банк отчитался о падении годовой прибыли. Тем не менее снижение индекса ограничено ослаблением фунта, начавшимся после выхода данных, свидетельствующих о том, что темпы инфляции в Британии замедлились сильнее, чем ожидалось.

Индекс "голубых фишек" FTSE 100, откатившись с рекордного максимума, достигнутого вчера, на момент написания обзора просел на 0,4%. Акции Barclays подешевели на 7,6%, став аутсайдером в составе индекса. Ранее банк отчитался о 14%-ном падении годовой прибыли.

Фунт ослабел в свете данных о том, что инфляция потребительских цен в Британии в январе замедлилась сильнее ожиданий. Кроме того, отмечается снижение базовых показателей инфляции, за которыми внимательно следит Банк Англии.

FTSE 250, индекс компаний со средней капитализацией, в большей степени ориентированный на местную экономку, просел на 0,1%.

Акции Hargreaves Lansdown подорожали на 4,4%. Инвестиционная платформа отчиталась о 31%-ном скачке прибыли до выплаты налогов за 1-е полугодие.