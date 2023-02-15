МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду упали до самых низких более чем за месяц уровней на данных, свидетельствовавших об ускорении инфляции в США в январе. Этот отчет также усугубил опасения относительно того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики позднее в этом году. Золото дешевеет на укреплении доллара после статистики по инфляции в США

По состоянию на 09.51 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 1%, до 1836,67 доллара за унцию, минимума с начала января. Фьючерсы на золото также потеряли 1% и торговались по 1846,30 доллара.

Министерство труда США во вторник сообщило о росте индекса потребительских цен (CPI) в январе на 0,5% по сравнению с декабрем.

"Ожидания относительно перспектив процентных ставок существенно повысились в этом году, что негативно отражается на котировках золота", — сказал Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.

"Я по-прежнему не исключаю вероятности сокращения ставок позднее в этом году, и это должно обеспечить поддержку золоту. Данные же, а значит и ожидания, могут оставаться волатильными в ближайшие месяцы", — добавил он.

Со 2 февраля цены на золото упали более чем на 6%. В эту дату котировки достигли 9-месячного максимума.

Представители ФРС во вторник заявили, что центральному банку придется продолжить постепенно повышать процентные ставки. ФРС может поднять ставки выше, чем ожидалось, на фоне сохраняющихся темпов инфляции и сильного рынка труда, подчеркнули они.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Индекс доллара прибавил 0,3%. Укрепление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

"Инвесторы в последнее время стали держать меньше физического золота и серебра… Мы по-прежнему нейтрально оцениваем перспективы обоих металлов", — отметил Карстен Менке из Julius Baer.

Спот-цены на серебро снизились на 1,6%, до 21,50 доллара за унцию, в то время как платина подешевела на 0,9%, до 922,72 доллара за унцию.

Палладий упал на 1,6%, до 1472,76 доллара за унцию, минимума с августа 2019 года.