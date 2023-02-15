МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Российский рубль упал до 10-месячного минимума против доллара США в среду, при этом опасения в отношении новых западных санкций также спровоцировали падение российских фондовых индексов. Рубль продолжает падение на торгах среды

По состоянию на 11.05 по Гринвичу пара доллар США/российский рубль выросла до 74,41 самого высокого уровня с апреля 2022 года. Пара евро/рубль выросла до 79,68, а пара китайский юань/руль укрепилась до 10,87.

Российские фондовые рынки также торгуются в красной зоне после сообщений о том, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении новых санкций, включая меры против некоторых российских ведущих негосударственных банков.

Долларовый индекс РТС упал на 2,2%, до 931,6, самого низкого уровня в этом году. Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, до 2200,4.

Акции Tinkoff Bank упали более чем на 6% на сообщениях о том, что он упомянут в проекте пакета санкций ЕС, о котором будет объявлено в честь годовщины начала конфликта на Украине 24 февраля.