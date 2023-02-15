МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду упали до более чем месячного минимума, поскольку опубликованные во вторник данные указали на ускорение инфляции в США в январе, усилив опасения относительно дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 11.53 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,1%, до 1834,00 долларов за унцию. Цены опустились до минимума с начала января. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1,1%, до 1845,40 доллара за унцию.

Согласно вышедшим во вторник данным, индекс потребительских цен (CPI) США в январе вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Инфляцию не удается сдерживать, и это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими на протяжении более долгого времени, и на этом фоне золото находится под давлением, отметил Карло Альберто Де Каса, аналитик Kinesis Money.

Между тем спот-цены на серебро упали на 1,6%, до 21,48 доллара за унцию.

Платина подешевела на 0,5%, до 925,94 доллара за унцию, в то время как палладий снизился в цене на 2,2%, до 1464,92 доллара за унцию, минимума с августа 2019 года.

Аналитики Bank of America ожидают сокращения производства металлов платиновой группы в ЮАР в этом году.

"На рынке платины может сформироваться дефицит. Риски для предложения палладия, напротив, более низкие, в то время как спрос на этот металл со стороны автопроизводителей остается слабым", — подчеркнули они.