МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на алюминий в среду упали до 5-недельного минимума, чему способствовали слабость спроса в Китае и стремительное наращивание запасов на биржевых складах, сообщает Reuters.

По состоянию на 12.09 по Гринвичу фьючерсы на алюминий на LME снизились на 0,!%, до 2411 долларов за тонну. Ранее они опустились до 2387,50 доллара, самого низкого уровня с 9 января.

В январе котировки цветных металлов росли, а алюминий подорожал до максимума за семь месяцев 2679,50 доллара за тонну, так как спекулятивные инвесторы ожидали восстановления роста экономики Китая после спада в прошлом году.

Спрос в Китае при этом остается слабым, и запасы металлов растут.

Запасы алюминия на складах LME увеличились до 602 150 тонн с 375 950 тонн в середине января, тогда как запасы этого металла на складах SHFE составили 268 984 тонн против 95 881 тонн 30 декабря.

Активность спекулятивных инвесторов также ослабла, и отток капитала с рынка цветных металлов на прошлой неделе составил 2,3 млрд долларов.

Тем не менее запасы остаются намного ниже долгосрочного среднего уровня, отметил аналитик WisdomTree Нитеш Шах.

Фундаментальные факторы для алюминия остаются сильными, а спрос в Китае должен возрасти в этом году, тогда как производство этого металла снизится, добавил он.

"Существует значительный потенциал для сильного восстановления цен", — сказал аналитик.

Опасения относительно того, что для обуздания устойчивой инфляции от центральных банков потребуется более агрессивное увеличение стоимости заимствований, оказывают давление на фондовый рынок и обеспечивают поддержку доллару. Номинированные в американской валюте цветные металлы же становятся менее доступными для держателей иных валют.

Аналитики Citi снизили прогноз цен на медь на следующие три месяца до 8500 долларов за тонну с 10 000 долларов. В среду медь на LME торгуется с понижением на 0,8%, по 8871,50 доллара за тонну.

Экономисты полагают, что инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидалось, и это вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) осуществить повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов еще трижды.

"Темпы роста экономики Китая могут разочаровать в условиях сохраняющихся проблем в секторе недвижимости и слабости потребительских настроений", — добавили в банке.

Фьючерсы на цинк упали на 1,1%, до 3048,50 доллара за тонну, никель снизился на 0,9%, до 26 235 долларов, свинец подешевел на 1%, до 2074 долларов, а олово потеряло 1,7% и торговалось по 26 365 долларов.