МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает неквалифицированным розничным инвесторам покупать долговые бумаги субъектов РФ без прохождения тестирования. Госдума в первом чтении ограничила дисконт Urals к Brent

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия – За правду") и Олег Савченко ("Единая Россия"), а также сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Мухарбий Ульбашев. Проект направлен на расширение возможностей эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ, а также на снятие ограничений на развитие платформенных бизнес-моделей на финансовом рынке.

Документ включает государственные ценные бумаги субъектов РФ в перечень бумаг, для сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование. Это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив их приобретение, в том числе через финансовую платформу, поясняют разработчики.

Кроме того, законопроект включает эмитентов ценных бумаг и агентов, действующих по их поручению (в отношении выпущенных эмитентами бумаг), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг в сделках, совершаемых через финансовую платформу.

А операторам финансовых платформ документ разрешает совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), а также оператора обмена ЦФА. Разработчики полагают, что это будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг.