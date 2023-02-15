МОСКВА — 15 фев — ПРАЙМ. В среду цены на золото упали до более чем 30-дневного минимума на фоне укрепления доллара, сообщило агентство Reuters. Более сильные, чем ожидалось, экономические данные США усилили опасения относительно дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 15.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 1,14%, до 1833,20 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 1%, до 1846,00 долларов за унцию.

Розничные продажи в США в январе выросли на 3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это может указывать на то, что американская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на повышение стоимости заимствований.

Увеличение розничных продаж "является еще одним индикатором того, что, если ФРС хочет обуздать инфляцию, ей придется (снова) повысить процентные ставки, чтобы остудить спрос", считает Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

После выхода данных индекс доллара подскочил до более чем 30-дневного максимума, делая золото более дорогим для держателей иных валют.

"В случае ускорения инфляции и возвращения ФРС к более активному повышению процентных ставок, золото и серебро испытают (понижательное) давление", — считает Карстен Менке из Julius Baer.

"С другой стороны, если ФРС будет сворачивать ужесточение денежно-кредитной политики на фоне усиления риска рецессии, это окажется на руку рынку золота и серебра", — добавил он.

Финансовые рынки ожидают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в июле выше 5,2% против текущего диапазона 4,5-4,75%. Трейдеры все меньше рассчитывают на понижение ставок в 2023 году.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 1,2%, до 21,57 доллара за унцию, в то время как платина подешевела на 1,3%, до 918,56 доллара за унцию. Палладий торговался с понижением на 3,2%, по 1449,64 доллара за унцию.