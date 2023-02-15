МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду вечером снижаются, следует из данных торгов. Аналитики оценивают возможное количество повышений учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствует комментарий аналитика. Цены на золото падают на данных по инфляции в США

По состоянию на 19.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,9 доллара, или на 0,96%, до 1847,5 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,11% — до 21,63 доллара за унцию.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, почти 88% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Эксперты также пытаются спрогнозировать количество повышений ставки центробанком.

"Пересмотр прогноза о том, сколько раз ФРС повысит ставку, вызвало снижение стоимости золота, поскольку перспективы высоких ставок оказывает давление на золото", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).