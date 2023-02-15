Золото дешевеет в ожидании дальнейших действий ФРС
Золото в среду дешевеет на процент в ожидании дальнейших действий ФРС
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду вечером снижаются, следует из данных торгов. Аналитики оценивают возможное количество повышений учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствует комментарий аналитика.
По состоянию на 19.57 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 17,9 доллара, или на 0,96%, до 1847,5 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,11% — до 21,63 доллара за унцию.
Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, почти 88% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Эксперты также пытаются спрогнозировать количество повышений ставки центробанком.
"Пересмотр прогноза о том, сколько раз ФРС повысит ставку, вызвало снижение стоимости золота, поскольку перспективы высоких ставок оказывает давление на золото", — сказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).