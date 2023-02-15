МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В среду цены на нефть потеряли около 2% и упали до недельного минимума на фоне более крупного, чем ожидалось, роста запасов нефти в хранилищах США, сообщает Reuters. Кроме того, рынок ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, хотя прогнозы, предполагающие рост спроса в 2023 году, ограничивают падение цен.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 4-10 февраля увеличились на 16,3 млн баррелей, до 471,4 млн баррелей. Это максимум с июня 2021 года.

"Это огромный рост (запасов). Но все это связано… исключительно с корректировкой (собранных ранее) данных", — считает Боб Йогер из Mizuho.

Около 16.11 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 1,35 доллара, или 1,6%, по 84,23 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 1,46 доллара, или 1,9%, до 77,60 доллара за баррель.

Котировки нефти Brent и WTI нацелились на минимумы закрытия с 7 февраля.