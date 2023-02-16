МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В январе по сравнению с декабрем вопреки прогнозу экономистов число занятых в Австралии сократилось второй месяц подряд, а уровень безработицы поднялся до максимума с мая, сообщает Reuters. Эти вышедшие в четверг данные могут позволить Резервному банку Австралии менее агрессивно ужесточать политику.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что чистое число занятых в январе по сравнению с декабрем сократилось на 11 500 человек. По пересмотренным данным, в декабре сокращение составило 19 900 человек. Рынки ожидали, что в январе число занятых увеличится на 20 000 человек.

Уровень безработицы в январе поднялся до 3,7%, в то время как экономисты прогнозировали, что он, как и в декабре, составит 3,5%.

Инвесторы отреагировали на эти данные снижением пары австралийский доллар/доллар США на 0,4%, до 0,6879.

Доходность трехлетних облигаций Австралии снизилась на шесть базисных пунктов, до 3,461%, а доходность десятилетнего долга — на семь базисных пунктов, до 3,789%.

По словам представителя ABS Бьорна Ярвиса, отчасти неожиданное ослабление рынка туда можно объяснить сезонными факторами, но это не относится к росту числа безработных.

"Январь для австралийского рынка труда самый необычный месяц, в котором люди уходят с работы, но готовятся взяться за другую по возвращении из отпусков", — сказал Ярвис, добавив, что в январе этого года таких людей было больше, чем обычно.

Если признаки ослабления рынка труда будут проявляться и впредь, то центральному банку можно будет менее агрессивно бороться с инфляцией. По прогнозам РБА, в июне уровень безработицы составит 3,6%, а к концу года поднимется до 3,8%.

Управляющий центрального банка Филип Лоу признал в среду, что не знает, насколько должен подняться уровень безработицы, чтобы сдерживать инфляцию, но для обеспечения мягкой посадки он не должен превышать 4,5%.

Инвесторы по-прежнему учитывают в котировках повышение ключевой ставки РБА на четверть процентного пункта на заседании в марте, а также полагают, что ожидаемые на следующей неделе данные по оплате труда усилят склонность центрального банка к ужесточению политики.

Большинство участников рынка прогнозируют рост ключевой ставки от текущего уровня 3,35% до пика около 4,1%. Перед выходом данных по занятости они полагали, что ставка достигнет пика на уровне 4,2%.

"Мы ожидали небольшого роста уровня безработицы на фоне ослабления экономики как очевидного следствия замедления роста мировой экономики в сочетании с повышением процентных ставок у нас в стране", — сказал министр финансов Австралии Джим Чалмерс на пресс-конференции после выхода данных.

По его словам, правительство также ожидает, что в ближайшие месяцы рост экономики немного замедлится, а уровень безработицы немного поднимется.

Экономист BIS Oxford Economics Шона Лэнгкейка сказал, что вышедшие в четверг данные не дают убедительных свидетельств охлаждения рынка труда, а в феврале сезонные факторы могут поддержать занятость и оказать давление на уровень безработицы.