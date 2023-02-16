2023-02-16T10:05:00+03:00
2023-02-16T10:09:33+03:00
2023-02-16T10:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230216/839822019.html
Индекс Мосбиржи растет в начале дня
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается почти на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,68% — до 2181,28... ПРАЙМ, 16.02.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа, акции
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/Forex/20230216/839820833.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается почти на 0,7%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,68% — до 2181,28 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 918,99 пункта.
Расписки TCS Group, в среду бывшие в аутсайдерах торгов, повышаются на 3,26% — до 2536 рублей.