МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается почти на 0,7%, следует из данных Московской биржи. Доллар дешевеет к мировым валютам после роста на статистике из США

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск рос на 0,68% — до 2181,28 пункта, индекс РТС — на 0,42%, до 918,99 пункта.

Расписки TCS Group, в среду бывшие в аутсайдерах торгов, повышаются на 3,26% — до 2536 рублей.