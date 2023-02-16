МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост доллара США в четверг застопорился, так как признаки улучшения перспектив мировой экономики усилили склонность инвесторов к риску, передает Reuters. Это произошло после выхода ряда сильных данных по американской экономике.

Розничные продажи в США в январе резко выросли после двух месяцев сокращения, сообщило в среду Министерство торговли.

Днем ранее отчет по инфляции указал на замедление роста потребительских цен. Данные, вышедшие ранее в феврале, показали, что рост числа рабочих мест в январе резко ускорился, указав на сохраняющуюся силу рынка труда.

В четверг доллар США сдал часть позиций, завоеванных днем ранее, хотя он и остается около шестимесячного максимума против корзины из других валют.

Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,34%, до 0,6302, но остается недалеко от минимума за шесть недель 0,6253.

Пара евро/доллар поднялась на 0,15%, до 1,0703. Ранее на этой неделе она достигла самого низкого уровня более чем за месяц.

Индекс доллара снизился на 0,09%, до 103,71 после достижения шестинедельного максимума 104,11 на предыдущей сессии.

"Экономика США продолжает восстанавливаться. Поступают очень сильные данные по рынку труда, а потребители получают хорошую поддержку, — говорит Джэррод Керр, главный экономист Kiwibank. — Мы думаем, что у ФРС надо будет еще немного потрудиться".

Сейчас рынки ожидают, что ключевая ставка ФРС достигнет пика выше 5,2% к июлю.

Устойчивость экономики США также предполагает, что перспективы роста мировой экономики, возможно, не такие мрачные, как считалось ранее, что усилило склонность инвесторов к риску.

"Данные США, которые оказались лучше прогнозов, улучшили перспективы роста мировой экономики. Кроме того, отмена карантинных мер в Китае еще не полностью отразилось на рынках, и если в ближайшие недели данные начнут указывать на рост активности, то это позитивно отразится на ожиданиях, — говорит Кристофер Вон, валютный стратег-аналитик OCBC.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,09%, до 0,6913, после того, как ранее в четверг, после выхода слабых данных по рунку труда в Австралии, она снизилась на 0,5%.

Данные показали, что занятость в Австралии в январе сократилась второй месяц подряд, а уровень безработицы поднялся до с мая прошлого года.

"Данные за январь действительно не оправдали ожиданий рынка", — говорит Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia.

"Некоторая слабость этих данных, вероятно, заставила рынки ожидать более умеренного повышения процентных ставок Резервного банка Австралии (РБА)", — говорит он.

Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,1%, до 1,2050, после падения более чем на 1% на предыдущей сессии.

Согласно вышедшим в среду данным, инфляция в Великобритании в январе замедлилась более существенно, чем ожидали рынки, и появились признаки ослабления ценового давления в некоторых секторах экономики, за которыми внимательно следит Банк Англии.

Это стало еще одним признаком того, что дальнейшее значительное повышение ставок Банка Англии маловероятно.

Пара доллар США/японская иена снизилась до 133,87, при этом фокус перемещается на предстоящее выступление Кадзуо Уэды, который номинирован на пост управляющего Банка Японии. Слушания по его кандидатуре в парламенте запланированы 24 февраля.