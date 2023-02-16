МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть растут, поскольку надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо в КНР нивелируют укрепление доллара и эффект от крупного увеличения запасов нефти в США, сообщает Reuters.

В 07.25 по Гринвичу фьючерсы на Brent выросли в цене на 59 центов, или на 0,7%, до 85,97 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI выросли на 73 цента, или на 0,9%, до 79,32 доллара за баррель.

В среду в Международном энергетическом агентстве (IEA) сообщили, что спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 2 млн баррелей в день, из них на Китай, вероятно, придется 900 000 баррелей в день. Таким образом, обновленный прогноз спроса повышен на 100 000 баррелей в день по сравнению январской оценкой, до рекордных 101,9 млн баррелей в день.

На долю Китая, благодаря его отказу от политики нулевой терпимости к коронавирусу, придется около половины роста спроса на нефть в этом году, считают в агентстве.

Доллар, курс которого обычно демонстрирует обратную корреляцию с ценами на нефть, вырос на фоне сильных данных США по розничным продажам и в четверг удерживает основную часть завоеванных позиций.

"Если говорить о перспективах (спроса) в Китае, оптимистичные прогнозы ОПЕК и IEA оказались на руку рынку. Общая позитивная динамика нивелировала негативное влияние крупного роста запасов нефти в США, однако пространство для дальнейшего роста ограничено", — отмечает Вандана Хари из Vanda Insights.

Согласно опубликованным в среду данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 4-10 февраля увеличились на 16,3 млн баррелей, до 471,4 млн баррелей. Это максимум с июня 2021 года. Рост запасов значительно превзошел прогнозы за счет коррекции данных, в связи с чем их влияние на цены оказалось ограниченным, считают аналитики.

"Котировки нефти, вероятно, будут колебаться в узком диапазоне, реагируя на неоднородную динамику спроса и предложения", — считает независимый рыночный эксперт Суганда Сахдева.

"Устойчивый рост добычи в США, обильные запасы и восстановление американского доллара негативно отражаются на котировках нефти. Однако сохраняющийся оптимизм в отношении восстановления спроса в КНР и перспективы сокращения добычи (в первую очередь за счет России) оказывают поддержку нефтяному рынку", — добавляет Сахдева.

К концу 1-го квартала добыча может снизиться примерно на 1 млн баррелей в день ввиду эмбарго ЕС на морской импорт нефти и на фоне введенного потолка цен, прогнозируют в IEA.

По мнению аналитиков Commonwealth Bank, ОПЕК+, скорее всего, не будет наращивать добычу, чтобы компенсировать снижение предложения из РФ.

Это означает, что бремя ответственности ляжет на США и страны вне картеля. Именно им придется нарастить добычу, чтобы не только восполнить сокращение производства российской нефти, но и удовлетворить любой рост мирового спроса на нефть, добавляют они.