МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг демонстрируют рост, следует из данных торгов. Склонность к риску поддерживает сильная статистика из США по розничным продажам. Вложения России в госдолг США будут "стремиться к нулю", заявил аналитик

По состоянию на 11.41 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 0,03% — до 34 183 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 12 749,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4 161,75 пункта.

Как сообщило днем ранее министерство торговли США, розничные продажи в стране в январе выросли на 3% по отношению к декабрю. Аналитики прогнозировали увеличение лишь на 1,8%. Такая статистика поддержала ожидания по экономике страны и способствовала росту бирж США, которые в среду закрылись в плюсе.

Позднее в ходе торгов также будет опубликована статистика по рынку труда и недвижимости в стране. Аналитики прогнозируют, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 11 февраля выросло на 4 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 200 тысяч.

Также, согласно ожиданиям, число новых домов в США, строительство которых было начато в январе, сократилось до 1,36 миллиона с 1,382 миллиона в декабре. Макростатистика будет опубликована позднее в четверг до открытия торгов в США.