МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei сегодня по итогам торгов вырос до максимума за 2,5 месяца. Акции производителей автомобилей и шин резко выросли на фоне ослабления иены, а подъем на американских биржах накануне также улучшил настрой на рынке. Торговый дефицит Японии в январе достиг рекордных 26,1 миллиарда долларов

Индекс Nikkei поднялся на 0,71% до 27 696,44 пункта.

"Ослабление иены улучшило настроение. Сегодня было немного драйверов, однако рынок проявил устойчивость", — указал Сигетоси Камада, руководитель аналитического отдела Tachibana Securities.

Иена зависла около шестинедельного минимума против доллара. Высокие показатели розничных продаж в США стимулировали подъем доллара.

Автомобильный сектор подскочил на 1,8%. Акции Toyota Motor подорожали на 2,08%, бумаги Honda Motor — на 1,16%.

Сектор производителей шин поднялся на 1,73%. Акции Bridgestone набрали 1,67%, акции Sumitomo Rubber Industries и Yokohama Rubber повысились на 3,81% и 1,85% соответственно.

Бумаги Tokyo Electron добавили 0,9%. Бумаги Advantest выросли на 0,99%. Япония в январе резко снизила товарооборот с Россией

"Усиление потока иностранных туристов укрепило ожидания в отношении экономического роста", — отметил Камада.

Количество туристов в Японии в январе выросло почти до 1,5 млн, о чем в среду сообщило национальное туристическое агентство.

Акции операторов универмагов повысились. Бумаги Matsuya и Takashimaya прибавили 2,85% и 1,83% соответственно.

Бумаги производителей бумаги и целлюлозы снизились на 0,77%, этот сектор возглавил спад на рынке. Акции Oji Holdings потеряли 0,95%.