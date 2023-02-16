Индекс FTSE 100 превысил 8000 пунктов на хороших отчетах Centrica и Standard Chartered
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня добрался до нового рекордного максимума, чему способствовали хорошие финансовые отчеты Centrica и Standard Chartered. Акции горнодобывающих компаний подорожали благодаря росту цен на сырьевые товары.
По состоянию на 08.20 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,5%, превысив отметку в 8000 пунктов, которую преодолел на предыдущей сессии.
Лидерами в составе FTSE 100 стали акции газовой компании Centrica, подорожавшие на 4,6% после новостей о том, что ее годовая прибыль выросла более чем в три раза. Компания объявила о расширении программы выкупа акций.
Акции британского банка Standard Chartered выросли на 2,9% после сообщения о 28%-ном росте годовой прибыли до налогообложения.
Бумаги европейского поставщика данных Relx поднялись в цене на 3,8% после того, как компания сообщила о росте скорректированной прибыли на акцию за весь год на 10%, что превысило ожидания.
Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250, куда входят компании со средней капитализацией, вырос на 0,4%, хотя рост был сдержан потерями фармацевтической компании Indivior. Ее акции упали на 14,4% после публикации результатов за весь год.
https://1prime.ru/Financial_market/20230216/839824581.html