МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 сегодня добрался до нового рекордного максимума, чему способствовали хорошие финансовые отчеты Centrica и Standard Chartered. Акции горнодобывающих компаний подорожали благодаря росту цен на сырьевые товары. Японский Nikkei вырос до максимума за 2,5 месяца на ослаблении иены

По состоянию на 08.20 по Гринвичу индекс "голубых фишек" FTSE 100 вырос на 0,5%, превысив отметку в 8000 пунктов, которую преодолел на предыдущей сессии.

Лидерами в составе FTSE 100 стали акции газовой компании Centrica, подорожавшие на 4,6% после новостей о том, что ее годовая прибыль выросла более чем в три раза. Компания объявила о расширении программы выкупа акций.

Акции британского банка Standard Chartered выросли на 2,9% после сообщения о 28%-ном росте годовой прибыли до налогообложения. Индекс Мосбиржи растет в начале дня

Бумаги европейского поставщика данных Relx поднялись в цене на 3,8% после того, как компания сообщила о росте скорректированной прибыли на акцию за весь год на 10%, что превысило ожидания.

Более ориентированный на внутренний рынок индекс FTSE 250, куда входят компании со средней капитализацией, вырос на 0,4%, хотя рост был сдержан потерями фармацевтической компании Indivior. Ее акции упали на 14,4% после публикации результатов за весь год.