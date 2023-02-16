МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе, исключение составляли китайские площадки, свидетельствуют данные торгов.

Лондонская фондовая биржа

Индекс FTSE 100 обновил максимум на позитивных финансовых отчетах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,96%, до 3249,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,7%, до 2150,23 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,84%, до 20987,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,96%, до 2475,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 7410,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 27696,44 пункта.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились в основном ростом по итогам четверга. Инвесторы, в частности, обратили внимание на американские биржи, которые выросли после выхода статданных.

Так, объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%.