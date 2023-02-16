МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в плюсе, исключение составляли китайские площадки, свидетельствуют данные торгов. Индекс FTSE 100 обновил максимум на позитивных финансовых отчетах

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,96%, до 3249,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,7%, до 2150,23 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,84%, до 20987,67 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,96%, до 2475,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 7410,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,71%, до 27696,44 пункта.

Торги на азиатских фондовых рынках завершились в основном ростом по итогам четверга. Инвесторы, в частности, обратили внимание на американские биржи, которые выросли после выхода статданных.

Так, объем розничных продаж в США в январе вырос на 3% к декабрю при ожидаемом увеличении на 1,8%.