МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. "Гознак" запустил первую рабочую версию мобильного приложения "Гознак.Инвестиции", которое позволит управлять вложениями в физическое золото, сообщила пресс-служба компании. Минэкономразвития запустило информационный ресурс об инвестпроектах

"Гознак" объявляет о запуске бета-версии мобильного приложения "Гознак.Инвестиции". Благодаря сервису можно не выходя из дома управлять своими инвестициями в физическое золото. Приложение доступно для скачивания на платформе Android в магазине приложений Google Play", — говорится в сообщении.

"Гознак" — акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта. А с 1 апреля это предприятие попадает в перечень организаций, имеющих право реализовывать инвестиционные драгоценные металлы. По экспертным оценкам, которые приводит пресс-служба, физлица купили более 50 тонн физического золота в прошлом году, и "Гознак" планирует занять 5% этого рынка, а в дальнейшем увеличить этот показатель за счет работы мобильного приложения.

Приложение уже позволяет заниматься вопросами покупки, продажи и хранения инвестиционных монет "Георгий Победоносец", изготовленных из золота или серебра. Эти монеты хранятся на территории Московского монетного двора — филиала АО "Гознак". Инвесторы при желании могут забрать купленные монеты, посетив торговый салон Московского монетного двора. Там же есть возможность продать монеты, приобретенные ранее в другом месте.

Уточняется, что сейчас мобильное приложение работает в режиме раннего доступа, но пользователь уже может удаленно управлять собственным инвестиционным портфелем. Для этого необходимо подтвердить свою личность в торговом салоне Московского монетного двора. В будущем это ограничение будет снято, и регистрация будет проходить полностью онлайн, обещает "Гознак".