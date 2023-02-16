МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг совершили отскок с 5-недельных минимумов. Поддержку ценам оказывают ослабление доллара США и ожидания восстановления спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем металлов, сообщает Reuters.

Около 11.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 1%, по 8947,50 доллара за тонну. В среду цены снизились на 1%, до минимума с 10 января.

"Данные указывают на начинающееся восстановление экономики Китая. Однако в инфраструктурном и строительном секторах процесс восстановления может занять больше времени", — отметил Робин Бхар, независимый консультант.

"Наблюдаются довольно активные покупки на просадке… Участники рынка пользуются возможностью нарастить длинные позиции как для краткосрочной торговли (в ожидании восстановления спроса во 2-м квартале), так и для долгосрочных инвестиций на фоне перспектив перехода к 'зеленой' энергетике", — подчеркнул Бхар.

Между тем алюминий потерял 0,1%, до 2383 доллара за тонну, цинк подешевел на 0,2%, до 3012,50 доллара за тонну, свинец снизился в цене на 0,2%, до 2048 долларов за тонну, в то время как никель торговался у флэтовой линии, по 26 140 долларов за тонну, а олово прибавило 0,1%, до 26 685 долларов за тонну.