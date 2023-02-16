МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем умеренно повышается на позитивном внешнем фоне, а также благодаря коррекции после вчерашнего провала, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. "Гознак" запустил рабочую версию приложения для инвестиций в золото

Индекс Мосбиржи к 14.34 мск растет на 0,44%, до 2176,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,21%, до 961,82 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent растет сейчас на 0,13%, до 85,49 доллара. Основные европейские индексы демонстрируют рост, фьючерсы на американские индексы также повышаются. Фондовые биржи Азии закрыли торги ростом, а японский Nikkei вырос до максимума за два с половиной месяца на фоне ослабления иены.

"В первой половине четверга российский рынок акций умеренно подрастает после просадки на 3% накануне… Сегодняшнему подъему способствует рост котировок энергоресурсов, металлов, ослабление рубля к доллару. Положительные настроения на внешних площадках также не омрачают настроения на Мосбирже" — говорит аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова.

"Внешний фон к середине торгового дня можно охарактеризовать как умеренно позитивный. На глобальные рынки вернулся оптимизм. Нефть после трехдневного снижения подрастает", — добавляет портфельный управляющий УК "Первая" Максим Кондратьев.

"При этом единственное, что омрачает картину и сдерживает уверенный рост российских рынков — ожидание окончательного объявления о новых санкциях со стороны ЕС", — добавляет он.

Но несмотря на отрицательный внешнеполитический фон, сформированный вчера новостями касательно очередного пакета европейских санкций, инвесторы сегодня нашли поводы для покупок, констатирует Буйлакова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К РОСТУ

В итоге большинство бумаг на отечественном фондовом рынке демонстрируют рост котировок после ощутимого снижения за две прошлые торговые сессии. Госдума ограничила дисконт на нефть Urals для расчета налогов

В лидерах роста к 14.34 мск — акции "Совкомфлота" (+5,24%), расписки Globaltrans (+3,54%), акции "Сегежи" (+3%), "Аэрофлота" (+2,89%), расписки Polymetal (+2,88%) и акции "Полюса" (+2,32%). Кроме того, расписки TCS Group (банк "Тинькофф") дорожают на 1,79% в рамках коррекции после вчерашнего падения капитализации более чем на 6% на новостях о включении "Тинькофф банка" в 10-й санкционный список Евросоюза.

Снижение капитализации демонстрируют бумаги "Интер РАО" (-0,15%), "Газпрома" (-0,14%) и "Норникеля" (-0,12%).

ПРОГНОЗЫ

Кондратьев отмечает, что индексу Мосбиржи пока удается удержаться выше уровня поддержки в 2160 пунктов и он остается в восходящем тренде, несмотря на снижение последних трех дней.

Буйлакова также считает, что сегодня индекс Мосбиржи может закрыться в плюсе, несмотря на повышенную чувствительность российского фондового рынка ко внешним новостям.

"Вероятно, до конца торговой сессии сильных изменений не произойдет, диапазон торгов — 2155-2190 пунктов. На наш взгляд, рынок будет продолжать находиться под давлением до конца февральских праздников", — заключает аналитик компании "Алор брокер" Андрей Эшкинин.