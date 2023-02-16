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2023-02-16T16:41:30+03:00

2023

https://1prime.ru/Financial_market/20230216/839829516.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 февраля

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Ожидаемые в пятницу, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 1:30 AUD Австралия — Выступление главы... ПРАЙМ, 16.02.2023

рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60