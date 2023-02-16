МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Объемы экспортных продаж зерновых и сои из США оказались в пределах диапазонов прогнозов трейдеров, опрошенных Wall Street Journal, передает Reuters.

Согласно опубликованным в четверг данным Минсельхоза США, на неделе 3-9 февраля экспортные продажи американской пшеницы с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 маркетинговых годах составили 232 800 тонн. Экспорт кукурузы составил 1,12 млн тонн, а продажи сои достигли 771 900 тонн. Все три показателя оказались в пределах прогнозов трейдеров: объем продаж пшеницы соответствовал нижней границе диапазона оценок, а экспорт кукурузы оказался на верхней границе прогнозного диапазона.

На отчетной неделе крупнейшим покупателем американской сои оказался Китай, кукурузы — Мексика, а пшеницы — Тайвань.

Экспортные продажи соевого шрота и соевого масла с поставкой в 2022-2023 и 2023-2024 маркетинговых годах на отчетной неделе выросли, составив 295 900 тонн и 8800 тонн соответственно, сообщили в Минсельхозе.

На момент написания статьи наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 0,1%, соя потеряла 0,2%, а пшеница упала на 0,8%.