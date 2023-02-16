МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно снижается в четверг вечером, следует из данных торгов. Инвесторы опасаются более продолжительного повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне сильной макростатистики и высокой инфляции, полагают аналитики. Золото умеренно дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 19.28 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,65 доллара, или на 0,05%, до 1844,65 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,01% — до 21,575 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать возможные действия ФРС США на фоне данных статистики по стране, оказавшихся лучше прогнозов, а также более высокой, чем ожидалось, инфляции.

"Будь это более сильные экономические данные или более высокая инфляция, это определенно ведет к более длинной череде повышений ставки на 25 базисных пунктов от Федрезерва", — цитирует портал MarketWatch аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Иннес также добавил, что речь может зайти даже о повышении на 50 базисных пунктов, что вызовет еще больше рисков для золота. Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, почти 85% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.