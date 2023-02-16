МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Доллар США вырос до шестинедельного максимума против корзины основных валют после выхода данных, показавших, что цены производителей в американской экономике в январе были выше, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. В то же время число заявок на пособие по безработице сократилось, а это означает, что Федеральной резервной системе придется сохранять жесткую денежно-кредитную политику еще какое-то время, если она хочет снизить инфляцию.

Валюта США также достигла новых шестинедельных максимумов против японской иены, евро и австралийского доллара.

Индекс цен производителей (PPI) в США в январе вырос на 0,7% после падения на 0,2% в декабре. Консенсус-прогноз экономистов предполагал рост индекса на 0,4%.

Между тем рынок труда остается устойчивым. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 194 000 против прогноза Reuters 200 000.

"Данные были очень позитивными. Доходность растет", — говорит Шон Осборн, главный валютный стратег-аналитик Scotiabank в Торонто. "Поэтому наблюдавшееся в последнее время ослабление доллара получило передышку. В любом случае, доллар уже выглядит готовым к восстановлению. В котировках евро в последние недели уже учитывались многочисленные хорошие новости", — добавляет он.

Против иены доллар также достиг шестинедельного пика, однако на момент написания статьи пара доллар/иена торговалась почти без изменений по сравнению с предыдущим днем, по 134,19. Трейдеры ждут выступления кандидата на пост управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды в ходе слушаний, посвященных его утверждению на должность, в нижней палате парламента 24 ноября.

Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки США, ключевая ставка ФРС может достичь пика вблизи уровня 5,25% к июлю, прежде чем снизиться до 5,0% к концу года. Вышедшие в четверг данные последовали за сильными экономическими отчетами вторника и среды.

Как показали опубликованные в среду данные Министерства торговли США, розничные продажи резко восстановились в январе после снижения в течение двух месяцев подряд. Вышедший днем ранее отчет показал, что, хотя рост потребительских цен в США замедляется, инфляция все еще остается высокой.

Представленные ранее в этом месяце данные также свидетельствовали о том, что рост занятости в США резко ускорился в январе, что указывает на устойчивость экономики. Тем не менее наблюдатели за рынками задаются вопросом, насколько успешно продолжит держаться экономика, особенно учитывая, что процентные ставки будут расти гораздо выше, чем многие думали ранее.

"Поступающие данные сильны, поэтому люди сбрасывают со счетов сценарий 'апокалиптической рецессии', которую многие ожидали в начале года, но я не уверен, что одного отчета по инфляции и одного отчета по розничным продажам достаточно, чтобы считать, что с экономикой вновь все прекрасно", — говорит стратег-аналитик TraderX Майкл Браун.

Пара евро/доллар снизилась на 0,2% до 1,0671. Ранее в ходе сессии пара упала до 1,0655, самого низкого уровня с 9 января. Тем не менее она все еще на 11% выше 20-летнего минимума, достигнутого в конце сентября.

Пара фунт/доллар упала на 0,3%, до 1,2005, после снижения более чем на 1% в среду.

Инфляция в Великобритании в январе замедлилась сильнее, чем ожидалось, при этом появились признаки ослабления ценового давления на некоторых участках экономики, например, в сфере услуг, пользующейся повышенным вниманием Банка Англии.

Банк Англии уже дал понять, что, возможно, прекратит повышать ставки в марте, и вышедшие в среду данные подкрепляют это мнение.