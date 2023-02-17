МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в пятницу достигли минимумов за несколько недель, прорвав ключевые уровни поддержки, тогда как доллар США демонстрировал подъем из-за возросших ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, сообщило агентство Reuters.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6852, после падения до шестинедельного минимума 0,6841 накануне. С начала недели пара снизилась на 0,9%, прорвав поддержку 0,6860 и рискуя снижением до скользящей средней за 200 дней на отметке 0,6806.

Пара новозеландский доллар/доллар США с начала недели упала на 1,3% и торговалась по 0,6230, тоже оказавшись вблизи скользящей средней за 200 дней на уровне 0,6187.

Сильные экономические данные США привели к росту ожиданий относительно пикового уровня ставок ФРС, а также вызвали рост доходности гособлигаций по всему миру.

Тем временем экономические данные Австралии были несколько более противоречивыми, и занятость в стране в январе недотянула до прогнозов, тогда как экономика Новой Зеландии пострадала от череды стихийных бедствий.

Тем не менее, глава Резервного банка Австралии Филип Лоу в пятницу в очередной раз заявил о необходимости повышения ставок с целью обуздания инфляции.

РБА с мая прошлого года уже повысил свою ключевую ставку на 325 базисных пунктов, до десятилетнего максимума 3,35%. Участники рынка ожидают, что ставка может достичь пика в районе 4,17%.

"Мы прогнозируем, что ключевая ставка РБА в мае достигнет пика на уровне 4,1% против предыдущего прогноза 3,85%", — сказала Фелисити Эммет, старший экономист ANZ.

"Устойчивость инфляционного давление означает, что денежно-кредитная политика РБА будет оставаться ограничивающей на протяжении некоторого времени, — добавила она. Мы ожидаем, что первое снижение ставки РБА произойдет в ноябре 2024 года и составит 25 базисных пунктов".

Инвесторы считают вероятным смягчение денежно-кредитной политики РБА в начале следующего года, однако учитывают в котировках весьма небольшое снижение ключевой ставки за 2024 год, на 40 базисных пунктов.

Лоу заявил о наличии аргументов в пользу снижения ставки в следующем году, однако отметил, что для этого "должно быть выполнено несколько условий".

Резервный банк Новой Зеландии на следующей неделе проведет свое первое заседание в этом году. Широко ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75%.

Аналитики теперь меньше уверены в том, что РБНЗ по-прежнему будет придерживаться своего прогноза о повышении ставки до пика 5,5%, отчасти ввиду экономических последствий масштабных наводнений в Новой Зеландии.