События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 февраля
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,1%
|0%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь)
|-6,1%
|-5,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь)
|-5,8%
|-5,5%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|-0,4%
|-1,6%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,1%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь)
|0,4%
|0,4%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь)
|-2,6%
|-0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь)
|0,4%
|-0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь)
|12,76 млрд канад. долл
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь)
|-3,1%
|16:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|609
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|761
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-23,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|249,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|157,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-25,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-33,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-21,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-9,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|134,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2022
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|ФосАгро — (основные результаты за 2022, перспективы на 2023, отчетность по МСФО за 2022, вопросы подготовки ГОСА, возможно — рекоменд. по див-дам фин. 2022)
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) — див-д 2021
|780 (фин2021+1П2022) + 318 (9м2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230217/839836260.html