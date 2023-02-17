МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) -1,1% 0%
10:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) -6,1% -5,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -1% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) -5,8% -5,5%
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) -0,4% -1,6%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,1% 0,4%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) 0,4% 0,4%
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) -2,6% -0,2%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) 0,4% -0,2%
16:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь) 12,76 млрд канад. долл  
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) -3,1%  
16:45 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 609  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 761  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -23,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 249,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 157,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -25,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -33,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -21,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -9,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 134,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2022    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2022    
  RUB ФосАгро — (основные результаты за 2022, перспективы на 2023, отчетность по МСФО за 2022, вопросы подготовки ГОСА, возможно — рекоменд. по див-дам фин. 2022) 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) — див-д 2021 780 (фин2021+1П2022) + 318 (9м2022) — див-д 2022