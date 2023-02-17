МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Курс доллара достиг 75 рублей впервые с апреля

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,1%, до 2156,08 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,32%, до 902,78 пункта.

Разнонаправленная динамика объясняется ростом курса доллара на 0,39%, до 75,15 рубля.