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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230217/839837416.html
Российский рынок акций повышается на старте торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,1%, до 2156,08... ПРАЙМ, 17.02.2023
рынки, новости, мосбиржа, торги, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск увеличивается на 0,1%, до 2156,08 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,32%, до 902,78 пункта.
Разнонаправленная динамика объясняется ростом курса доллара на 0,39%, до 75,15 рубля.