МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Отечественный фондовый рынок незначительно повышается, несмотря на негативный внешний фон, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Цены на газ в Европе упали ниже 550 долларов за тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи к 10.34 мск увеличивается на 0,11%, до 2156,39 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,28%, до 904,2 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,35%, до 75,12 рубля.

В лидерах роста котировок — бумаги "Юнипро" (+0,72%), обыкновенные акции "Совкомфлота" (+0,67%), "Ростелекома" (+0,56%), расписки Globaltrans (+0,53%) и акции "Алросы" (+0,48%). Сильнее же всего снижаются в цене бумаги Polymetal (-1,45%), привилегированные акции "Мечела" (-1,33%), акции "Полюса" (-1,03%), АФК "Система" (-0,98%), и МТС (-0,95%).

"Внешний фон утром пятницы можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны", — отмечает Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал". Uniper подставила под вопрос будущее сделки по продаже "Юнипро"

Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 1,2%, до 84,1 доллара за баррель. Фондовые биржи Азии закрыли торги снижением, фьючерсы на основные американские индексы также заметно снижаются, ростом открылись лишь основные европейские индексы.

Поэтому всё же у российского рынка также вряд ли в итоге найдутся поводы для оптимизма, и индекс Мосбиржи, вероятно, уже сегодня обновит самое низкое значение текущего года и далее будет стремиться к 2100 пунктам из-за усиления напряженности на международной арене, заключает Кожухова.