МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ в Европе впервые за 17 месяцев опустились ниже 50 евро за мегаватт-час на фоне улучшения ситуации с энергоснабжением, сообщает Reuters.

Цены ослабли более чем на 80% по сравнению с достигнутым в августе пиком, когда сокращение поставок из России обернулось потерями, эквивалентными 1 трлн долларов США. Это нанесло серьезный удар по экономике региона и разогнало инфляцию до самых высоких уровней за десятилетия. Теперь же ситуация в корне изменилась: относительно мягкая погода, ограничение потребления электроэнергии и активные поставки сжиженного природного газа (СПГ) поумерили напряженность.

Ближайшие фьючерсы на природный газ в Нидерландах упали на 4,8%, до 49,5 евро за мегаватт-час. Это самый низкий внутридневной уровень с 1 сентября 2021 года. Контракты потеряли около 35% с начала 2023 года, но все же торгуются почти вдвое выше обычных для этого времени года уровней.

Цены на природный газ в Европе могут повыситься в случае длительного похолодания в конце календарной зимы или же перебоев с поставками. Конкуренция на рынке СПГ с покупателями из Азии также создает повышательные риски.

Высокие уровни запасов газа являются поводом для оптимизма и позволяют предположить, что регион сможет преодолеть текущую и следующую зиму без серьезных проблем.