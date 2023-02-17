МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть готовятся завершить неделю падением на 2,5%, поскольку рынок опасается дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на фоне сильных экономических данных, передает Reuters. Попытки центрального банка США обуздать инфляцию могут негативно отразиться на потреблении топлива.

В 07.44 по Гринвичу фьючерсы на Brent торговались с понижением на 96 центов, или 1,13%, по 84,18 доллара США за баррель, а фьючерсы на WTI упали на 97 центов, или 1,24%, по 77,52 доллара за баррель. По итогам недели оба контракта могут потерять более 2,5%.

Индекс цен производителей (PPI) в США в январе вырос на 0,7% после падения на 0,2% в декабре. Между тем число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 194 000 против прогноза Reuters 200 000.

"Сильные данные США спровоцировали опасения по поводу (дальнейшего) повышения процентных ставок и привели к росту доходности казначейских облигаций, что в свою очередь оказало давление на котировки нефти и других сырьевых товаров", — отметил Казухико Саито, старший аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Увеличение запасов нефти в США до 17-месячного максимума указывает на ослабление спроса, приводящее к снижению цен, считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

"Падение цен на нефть также обусловлено снижением склонности участников к риску после ослабления на фондовом рынке, причинами которого стали сильный индекс PPI и укрепление доллара США", — добавила Тэн.

Последние недели нефтяной рынок разрывался между риском рецессии в экономике США, связанным с повышением процентных ставок, и надеждами на укрепление спроса в Китае.

На этой неделе в Международном энергетическом агентстве (IEA) сообщили, что на долю Китая, благодаря его отказу от политики нулевой терпимости к коронавирусу, придется около половины роста спроса на нефть в текущем году. Однако во втором полугодии на рынке может возникнуть дефицит предложения на фоне сокращения добычи ОПЕК+, считают в агентстве.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазис бен Салман отметил, что договоренность стран ОПЕК+ снизить целевой уровень добычи на 2 млн баррелей в день будет действовать до конца года. При этом он выразил неуверенность в устойчивости восстановления спроса в КНР.