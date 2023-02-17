МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. По итогам этой недели цены на медь могут продемонстрировать небольшой рост. Как сообщает Reuters, инвесторы пытаются найти баланс между более оптимистичными перспективами спроса в КНР и проблемами в цепочке поставок с одной стороны и ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок ФРС США — с другой.

В 08.13 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,7%, до 8959,50 доллара за тонну. С начала этой недели котировки прибавили 1,2%.

В четверг доллар вырос против корзины других основных валют, поскольку более сильные данные по ценам производителей и снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США могут дать ФРС больше пространства для более длительного повышения процентных ставок.

Улучшение фундаментальных факторов нивелирует опасения относительно склонности центрального банка США к жесткой денежно-кредитной политике, считают в ANZ Research.

Надежды на восстановление спроса в Китае укрепились, поскольку наращивание запасов металлов в хранилищах на этой неделе замедлилось, оказав небольшую поддержку рынку.

По состоянию на 17 февраля запасы меди на складах SHFE выросли на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей, до 249 598 тонн.

Между тем руководство First Quantum Minerals Ltd предупредило сотрудников о возможном закрытии предприятий в Панаме, если к следующей неделе власти страны не снимут запрет на экспорт меди. Это следует из письма, направленного работникам предприятия и попавшего в распоряжение Reuters.

Мартовские фьючерсы на медь на SHFE завершили очную сессию пятницы с повышением на 0,9%, по 68 880 юаней (10 016,00 долларов) за тонну.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,2%, до 2398 долларов за тонну, цинк — на 0,5%, до 3017 долларов. Олово подешевело на 0,7%, до 26 820 долларов, свинец прибавил 1,3%, до 2055,50 доллара.