МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу показывают снижение, следует из данных торгов. Инвесторы уходят от риска, поскольку ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит ставки высокими на более продолжительное время. На грани истерики. Минфин США визжит о грядущем дефолте

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,55% — до 33 554 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,01%, до 12 356,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4 068,25 пункта.

Сильная макростатистика повлияла на ожидания среди трейдеров по поводу перспектив ключевой ставки. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю 11 февраля снизилось до 194 тысяч. Розничные продажи в стране в январе подскочили на 3% по отношению к декабрю. В то же время годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4%, оставаясь заметно выше целевых 2%.

Федрезерв в прошлом году повысил ставку семь раз на фоне высокой инфляции. Показатель роста цен постепенно стал снижаться, но остается выше целевой отметки, что поддерживает ожидания по поводу того, что ставки могут оставаться высокими более продолжительное время.