МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем усилий утренний рост на фоне заявления министра финансов Антона Силуанова о том, что инициатива о выплате в бюджет части сверхдоходов за 2021-2022 годы со стороны бизнеса не затронет нефтегазовые компании, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Минфин обсуждает с бизнесом выплату в бюджет из сверхдоходов

Индекс Мосбиржи к 14.51 мск растет на 0,78%, до 2170,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 916,11 пункта. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 2,88%, до 82,69 доллара.

"Российский рынок сегодня показывает уверенный рост, несмотря на то, что внешний фон складывается совсем не благоприятный. За океаном накануне отыгрывалась тема "ястребиных" ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС – вышедшая в Штатах статистика поспособствовала таким ожиданиям. В РФ тоже поднималась эта тема, прозвучали комментарии главы ЦБ РФ с сигналами о возможности повышения ключевой ставки. Так или иначе, отечественные индексы растут, абстрагировавшись от внешнего фона", — говорит Зарина Саидова из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг на отечественном рынке на торгах пятницы показывают повышательную динамику. Путин вывел "Газпром" из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ

Растут бумаги нефтегазового сектора — "Газпром нефти" (+1,25%), "Роснефти" (+0,77%), обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" (+0,6% и +0,57% соответственно), акции "Газпрома" (+0,35%) и "Лукойла" (+0,29%).

"Министр финансов России Антон Силуанов в пятницу сообщил, что дополнительный сбор из прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовый сектор, а также малый бизнес. Таким образом, нагрузка на нефтегазовые компании в ближайшие месяцы может быть ограничена новыми налоговыми инициативами", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Кроме того, рост показывают акции "Юнипро" (+2,75%), отыгрывающие отчетность компании по МСФО за 2022 год, зафиксировавшую рост чистой прибыли в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом, акции Московской биржи (+1,59%), НМТП (+1,06%) и ТМК (+0,57%).

В лидерах снижения — привилегированные акции "Мечела" (-1,95%), "Русала" (-1,7%), расписки Polymetal (-1,37%) и акции "Яндекса" (-0,69%)

ПРОГНОЗЫ

София Кирсанова из УК "Первая" считает, что продолжение восходящей тенденции сейчас в целом выглядит более вероятным, нежели снижение. Рубль на Мосбирже перешел к росту

Саидова из "Финама", в свою очередь, отмечает, что с технической точки зрения у индекса Мосбиржи в краткосрочной перспективе все еще может сохраняться потенциал продолжения коррекционной просадки, наметившейся в предыдущие сессии. "Ближайшая поддержка расположена на уровне 2070 пунктов", — добавляет она.

"В рамках сегодняшней торговой сессии инвесторы будут внимательно следить за геополитическим фоном… При отсутствии значительных новостных триггеров мы предполагаем сохранение текущей динамики до конца сегодняшней торговой сессии", — заключает Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

"В настоящее время индекс Мосбиржи отступил от своего внутридневного максимума и стабилизировался в районе 2170 пунктов. Такая техническая картина указывает на большую вероятность позитивного завершения текущих торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2160-2190 пунктов, с повышением в пределах 0,3-1,7% по итогам дня", — оценивает старший риск-менеджер "Алго капитала" Виталий Манжос.