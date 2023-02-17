МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В пятницу фондовые рынки по всему миру снизились, а доллар подскочил до шестинедельного максимума, поскольку данные по занятости вновь усилили ожидания, что центральный банк США будет придерживаться курса на ужесточение кредитно-денежной политики. Европейские фондовые индексы выросли на фоне сезона отчетности

Данные Министерства труда США показали, что в январе рост цен производителей ускорился, а число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, неожиданно снизилось на прошлой неделе. Это еще один признак того, что напряженный рынок труда оказывает давление на инфляцию.

Самый широкий мировой индекс MSCI снизился на 0,4% до недельного минимума на отметке 645,73 пункта.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI снизился на 1,36% до 529,49 пункта. Это минимум с 9 января. За истекший период месяца индекс снизился на 3%, и его потери продолжаются уже третью неделю подряд.

Панъевропейский STOXX 600 опустился на 0,64%, что стало первым дневным снижением на этой неделе. Немецкий DAX снизился на 0,82%. Ведущий французский индекс и британский FTSE опустились с исторических максимумов на 0,67% и 0,23% соответственно.

Котировки акций по другую сторону Атлантики также демонстрируют снижение. Так, фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,63%.

Трудно определить, как рынки будут интерпретировать следующие шаги ФРС по инфляции, сказал Флориан Иелпо, глава макроэкономического отдела Lombard Odier Asset Management.

"Рынки разрываются между двумя инструментами. Внутридневные цены на акции и кредитные спреды демонстрируют сильную волатильность и нервозность, в то время как всплеска подразумеваемой волатильности опционов не наблюдается", — добавил Иелпо.

Уверенность трейдеров в ужесточении денежно-кредитной политики ФРС усилилась. Теперь они оценивают пик процентных ставок на уровне около 5,3% в июле. Ожидания снижения ставок в конце года ослабли: трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре в 75%.

Два чиновника ФРС заявили в четверг, что американскому центральному банку, вероятно, следовало бы ранее в этом месяце поднять процентные ставки сильнее, и предупредили, что дополнительное повышение стоимости заимствований необходимо для снижения инфляции до желаемого уровня.

На своем заседании 31 января — 1 февраля ФРС решила сдержать темпы повышения процентных ставок, подняв их на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50%-4,75% после серии резких повышений ставок в прошлом году.

Но с тех пор экономические данные стали указывать на напряженность на рынке труда и высокую инфляцию, что заставляет центральный банк продолжать ужесточение политики.

"Как ни крути, инфляция в США была крайне высокой, — сказал Тапас Стрикленд, глава отдела рыночной экономики National Australia Bank. — Последние данные подтверждают мнение ФРС о необходимости продолжать повышать ставки и удерживать их на более высоком уровне дольше".

Ожидания высоких процентных ставок подтолкнули доходность двухлетних казначейских облигаций США, чувствительных к ожиданиям процентных ставок, к 3-месячным максимумам на уровне 4,69%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 5 базисных пунктов до 3,90%.

Индекс доллара ICE на этом фоне вырос на 0,4% в пятницу до 104,24, что является новым шестинедельным максимумом.

Курсы евро и британского фунта по отношению к доллару упали до самого низкого уровня более чем за месяц. Пара евро/доллар снизилась на 0,3% до 1,0639. Пара фунт/доллар упала на 0,4%, до 1,1941.

Пара доллар США/японская иена понизилась на 0,7% до 134,89.

Котировки нефти WTI снизились на 2,45% до 76,57 доллара за баррель, сорт Brent подешевел на 2,33% до 83,16 доллара за баррель.