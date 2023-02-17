МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на сою и кукурузу в Чикаго в пятницу укрепляются, тогда как участники рынка оценивают влияние погодных условий на посевы в Южной Америке, сообщает Reuters.

Цены на пшеницу отступили от 6-недельного максимума, достигнутого во вторник. Предложение причерноморской пшеницы в краткосрочной перспективе будет оставаться высоким, что нивелирует риски, связанные с соглашением о вывозе зерна из Украины морским путем.

Скачок доллара США до 6-недельного максимума на ожиданиях более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) ограничивает пространство для роста котировок зерновых и сои в Чикаго.

В Бразилии идет сбор урожая сои, который обещает оказаться рекордно высоким, и это тормозит ралли котировок в США.

Наиболее серьезная за 60 лет засуха в Аргентине негативно отразилась на перспективах урожая сои и кукурузы, причем ранние заморозки могут нанести дополнительный ущерб посевам, сообщили на зерновой бирже Буэнос-Айреса.

Около 12.27 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся контракты на сою на CBOT прибавили 0,2%, до 15,28 3/4 доллара за бушель, оставаясь ниже 8-месячного пика, достигнутого в понедельник.

Кукуруза на CBOT прибавила 0,2%, до 6,77 1/4 доллара за бушель, а пшеница потеряла 0,6% и торговалась по 7,65 доллара.