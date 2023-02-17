МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу находятся под давлением на фоне укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций, нацелившись на третье недельное снижение подряд. Снижению цен способствует жесткая риторика представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Золото слабо дешевеет на ожиданиях продолжения повышения ставки ФРС

Около 14.32 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,6%, до 1826,23 доллара за унцию. Ранее в пятницу котировки опускались до минимума с конца декабря. С начала недели цены упали примерно на 2%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,9%, по 1835,90 доллара за унцию.

Укрепление доллара и жесткий тон заявлений руководителей ФРС оказывают давление на рынок золота, отметил Филлип Стрейбл из Blue Line Futures.

Два руководителя ФРС в четверг заявили, что центробанку на заседании в феврале нужно было повысить процентные ставки сильнее.

В результате индекс доллара подскочил до 6-недельного максимума, делая золото менее привлекательным для держателей иных валют. Доходность казначейских облигаций также растет.

Повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода. Цены на золото упали примерно на 7,3% с 9-месячного максимума, достигнутого ранее в этом месяце.