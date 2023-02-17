МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Канадский доллар в пятницу достиг шестинедельного минимума против американского доллара, поскольку перспектива более продолжительного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США ослабила склонность инвесторов к риску. Между тем экономические данные Канады показали неожиданный рост цен производителей, передает Reuters.

Американские фондовые индексы снизились, а доллар США укрепился против корзины других основных валют после выхода данных, указавших, что инфляционное давление может оказаться более устойчивым, чем ранее предполагали инвесторы, разрушив надежды на то, что ФРС скоро сделает паузе в цикле повышения процентных ставок.

Котировки фьючерсов на нефть, которая является одной из основных статей канадского экспорта, оказались под давлением со стороны обеспокоенности относительно более длительного ужесточения политики ФРС, которое может негативно отразиться на спросе, а также на фоне признаков избыточности предложения нефти. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 3,2%, до 75,97 доллара США за баррель.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с повышением на 0,3%, по 1,3495, после достижения самой высокой отметки с 6 января 1,3537. По итогам недели пара может показать рост на 1,1%.

Банк Канады также проводил ужесточение политики быстрыми темпами. В четверг его управляющий Тифф Маклем заявил, что экономика страны по-прежнему перегрета, а предложение на рынке труда слишком ограничено, допустив возможность дальнейшего повышения процентных ставок.

Котировки денежных рынков почти полностью учитывают еще одно повышение процентной ставки Банком Канады в этом году. Ранее на рынке ожидали, что следующим шагом канадского центрального банка станет понижение процентной ставки, однако эти ожидания были разрушены неожиданно сильным отчетом по занятости в Канаде, вышедшим в прошлую пятницу.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики в эту пятницу, цены производителей в Канаде в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали снижения этих цен на 0,1%. Другой отчет показал, что чистые инвестиции иностранных инвесторов в канадские ценные бумаги в декабре составили 21,2 млрд канадских долларов (15,7 млрд долларов США).

Доходность 10-летних канадских облигаций в пятницу достигла максимума с 30 декабря 3,328%, но затем снизилась до 3,305%, что на 2,3 базисного пункта выше уровня закрытия предыдущего дня.