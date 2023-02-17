МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Объем запасов природного газа в Европе к концу зимы может оказаться на почти рекордном максимуме благодаря закрытию промышленных предприятий, высоким ценам и более мягкой, чем обычно, погоде этой зимой, сообщает Reuters.

Совокупные запасы природного газа в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании по состоянию на 15 февраля были эквивалентны 731 тераватт-часу, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы на 260 тераватт-часов (или на 55%) превышают средний 10-летний показатель для этого времени года. В начале отопительного сезона (1 октября) объем запасов был на 95 тераватт-часов, или на 11%, выше среднего 10-летнего показателя.

Совокупный объем запасов практически совпадает с рекордным максимумом 732 тераватт-часа, установленным 15 февраля 2020 года, когда ближайшие фьючерсы в Европе торговались ниже 9 евро за мегаватт-час.

Отопительный сезон в Северо-Западной Европе завершен примерно на 70%, и теперь возникает некоторая ясность относительно объема запасов на конец зимы. По оценкам Джона Кемпа, аналитика Reuters, к концу отопительного сезона (31 марта) запасы могут сократиться до 604 тераватт-часов. Запасы могут колебаться в диапазоне 499-673 тераватт-часа.

Если этот прогноз верен, объем запасов на конец отопительного сезона может оказаться вторым самым высоким за всю историю наблюдений. Рекордный максимум был установлен зимой 2019-2020 года, когда объем запасов составил 609 тераватт-часов.

Прогнозируемый объем запасов к концу отопительного сезона эквивалентен 53% от общего объема мощностей по хранению газа в ЕС и Великобритании.