МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Доллар и юань снизились к рублю в пятницу

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю повысится на 0,8% до 2187 пунктов.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1,5 доллара, до 84,1 доллара за баррель, курс евро на форексе сползет на 0,5 цента, до 1,06 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 16 копеек, до 74,13 рубля, евро — на 57 копеек, до 78,73 рубля, юаня – не изменится и составит 10,76 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На зарубежных фондовых площадках неделя начнется с выходного в США в связи с празднованием Дня президентов, напоминает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Потребительская инфляция и цены производителей в США в январе замедлились слабее рыночных ожиданий, а данные по розничным продажам оказались выше консенсус-прогноза. Это весомый фактор в пользу того, что Федрезерв США может проводить более жесткую денежно-кредитную политику и удерживать размер базовой процентной ставки выше уровня в 5.00% продолжительное время", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка напоминает, что во вторник выходят предварительные PMI по Европе и США, которые позволят инвесторам оценить текущее состояние экономической активности в промышленности и секторе услуг. А в пятницу будут опубликованы данные по доходам и расходам американцев и ценовой индекс РСЕ — ключевой инфляционный индикатор ФРС.

"Если, как ожидается, американские PMI подтвердят спад активности, а РСЕ останется на уровнях декабря, коррекционные настроения на глобальных рынках получат дополнительную подпитку. Мы не исключаем, что индекс S&P 500 уже на следующей неделе опустится к 200-дневной средней отметке, диапазону 3950 пунктов", — говорит аналитик.

На предстоящей неделе выйдут данные о деловой активности и ВВП в крупнейших сырьевых потребителей, при этом влияние этих данных на котировки нефти будет скорее нейтральным, и основные торги по "черному золоту" будут проходить у верней границы диапазона предыдущей недели в 80-85 долларов за баррель марки Brent, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Кожухова обращает внимание, что из фундаментальных событий можно отметить запланированное на 21 февраля послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, доклад Банка России о денежно-кредитной политике, данные по промышленному производству и ценам производителей России за январь.

На корпоративном фронте за четвертый квартал 2022 года отчитаются BHP Group, Walmart, Home Depot, HSBC, Nvidia, Rio Tinto, Lloyds Banking, eBay, Booking, EOG Resources, Moderna, Newmont Goldcorp, Mosaic, напоминает она.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ ПОПЫТКИ КОРРЕКЦИИ ВВЕРХ

Ослабление рубля, начавшееся в середине января, вероятно, подошло к концу: как раз перед началом очередного налогового периода, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Краткосрочное укрепление с целью 72-73 рубля за доллар может продолжиться в начале марта, а затем мы можем увидеть возобновление более длинного нисходящего тренда, обозначившегося в июле прошлого года", – добавляет он.

Потенциал к коррекционному укреплению рубля на предстоящей неделе остается, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Способствовать этому могут продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода, которые должны усилиться в среду перед длинными выходными. В этом случае курс может к среде опуститься в сторону 74 рублей за доллар", — добавляет он.

В отсутствии значимых негативных драйверов нельзя исключать коррекции курса вниз к 72 рублям за доллар, 77,5 рубля за евро и 10,5 рубля за юань, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Рынок акций, переживший заметную распродажу, начнет искать вектор для возобновления роста: инвесторы могут начать формирование дивидендных портфелей под выплаты по итогам 2022 года, полагает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". Российский рынок акций усилил рост на позитивных новостях

Манько из РИА Рейтинга считает, что для российского фондового рынка предстоящая неделя пройдет скорее в позитивном ключе, весьма вероятно, будет отмечаться рост индекса Мосбиржи до 2200 пунктов.

"Неделя будет сокращенной из-за выходного дня в четверг, а в понедельник нет торгов на биржах в США. В центре внимания могут оказаться новости геополитического характера, а также информация по планам Минфина пополнить бюджет на 300 миллиардов рублей за счет добровольных взносов крупных компаний", — отмечает Георгий Ващенко из Freedom Finance Global.

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что возросшие геополитические опасения и слабость внешнего фона, скорее всего, продолжат оказывать негативное влияние на "голубые фишки" и на следующей неделе, короткой для российских инвесторов.

"В центре внимания в ближайшие дни будет именно геополитика, в частности десятый пакет санкций ЕС. В случае отсутствия новых сильных негативных вводных рынок вполне может вернуться к росту, но, на мой взгляд, новостные риски высоки, что заставляет нас призвать инвесторов к консервативности при проведение сделок на рынке акций", — добавляет он.

"Динамика российского рынка акций также определится заявлениями правительства РФ – раскрытие интриги в позитивном сценарии может поддержать восстановительный рост индекса Мосбиржи выше 2200 пунктов. Тем не менее, вряд ли ему удастся превысить 2250 пунктов в связи с ожиданиями введения новых санкций на длинных выходных", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

По мнению Манько из РИА Рейтинга, несколько лучше рынка могут выглядеть акции банков и строительных компаний, а хуже – производителей удобрений и металлургов.

Ващенко из Freedom Finance Global считает, что лидерами роста могут стать акции нефтяных компаний, которые выглядят сильно перепроданными в краткосрочном плане. Спрос на нефть сейчас высокий, а дисконт между Brent и Urals будет сокращаться, полагает он.

Сохранение курса рубля на текущих значениях вскоре может обеспечить опережающую динамику бумагам экспортеров, в фокусе главным образом: сталевары (ММК, "Северсталь") и угольщики ("Мечел", "Распадская"), считает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".