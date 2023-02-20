МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром слабо растет, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают сигналы о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении учетной ставки, которые могут содержаться в протоколе февральского заседания. В ФРС заявили, что отчет по инфляции "почти совпал с ожиданиями"

По состоянию на 8.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 3,05 доллара, или на 0,16%, до 1 853,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,45%, до 21,812 доллара за унцию.

В среду будет опубликован протокол февральской встречи Федрезерва, документ может содержать сигналы о дальнейших планах ФРС относительно изменения учетной ставки. Рынки будут отмечать как сигналы в отношении темпов повышения, так и сроки вероятного уменьшения ставки, которая находится на высоком уровне.

Политика ФРС остается одним из главных факторов для золота, поскольку влияет на курс доллара. Золото чувствительно к изменению стоимости американской валюты: чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.