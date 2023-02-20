МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник австралийский и новозеландский доллары стабилизировались, восстановившись от ключевых уровней поддержки. Как сообщает Reuters, участники рынка ожидают, что на этой неделе Резервный банк Новой Зеландии впервые в этом году повысит процентные ставки.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась около 0,6886, поднявшись в пятницу от минимума за шесть недель 0,6812. На прошлой неделе пара потеряла 0,6%, и теперь ее ключевая поддержка находится на скользящей средней за 200 дней, расположенной на 0,6805.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась по 0,6240, восстановившись от минимума с января 0,6194. Сильная поддержка пары находится на 0,6187.

"Мы ожидаем, что инвесторы будут покупать пару австралийский доллар/доллар США при снижении до близких к 0,6800 уровней, а в следующие недели она может подняться до 0,72 или даже выше", — сказал старший валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу.

По его словам, ожидается, что в марте на сессии Всекитайского собрания народных представителей будет объявлено о планах ускорить рост экономики Китая, что должно поддержать австралийский доллар.

В среду Резервный банк Новой Зеландии объявит решение по денежно-кредитной политике. В последние три недели экстремальные погодные условия, вероятно, нанесли экономике страны ущерб, поэтому финансовые рынки понизили прогнозы повышения процентных ставок.

По мнению экономиста Kiwibank Джаррода Керра, с учетом воздействия циклона "Габриэль" центральном банку следовало бы сделать паузу в цикле ужесточения политики.

"С этих пор необходимость агрессивного ужесточения политики развеялась, — сказал он. — Инфляция достигает пика на более низких уровнях, а давление со стороны инфляции в мировой экономике ослабевает. Текущие условия требуют осторожности".

Тем не менее рынки ожидают, что на этой неделе РБНЗ повысит ключевую ставку на половину процентного пункта, до 4,75%. В то же время их уверенность в том, что центральный банк сохранит в силе прогноз пика ключевой ставки на уровне 5,5%, ослабла.